Samuel Bastien: «Je veux changer la donne»

Un renouveau. C’est le premier mot qui vient à l’esprit au moment de jeter un œil sur la copie rendue par Samuel Bastien. Infiltreur à souhaits et généreux dans l’effort, le médian a montré un visage que beaucoup avaient oublié la saison dernière. « Ce n’était pas le vrai Bastien, tout simplement. Désormais, je me concentre sur mon jeu, le boulot à abattre et je donne tout ce que j’ai pour le Standard. Je n’ai pas de mots à placer sur l’an dernier, mais je sais que je n’ai pas répondu aux attentes. Je revis, mais cela ne peut pas se limiter à un seul bon match. »

Il faut s’inscrire dans la durée, chose que Samuel n’a pas encore réussi à faire. « Je le sais, je me prépare donc en conséquence. Contre Genk, toute l’équipe a montré ce que les supporters attendaient, à savoir de la rage et de l’envie. Nous sommes déçus d’encaisser en toute fin de match mais c’est le foot. Parfois, c’est pour toi, parfois pas. Nous devons apprendre de nos erreurs et nous relever. Pour une reprise, c’était vraiment pas mal… »