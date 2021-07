D1A: ce Standard-là a retrouvé ses valeurs

Le Standard n’a pas raté son départ dans le championnat 2021-2022. Même si un but de Bongonda, en toute fin de match, est venu un peu refroidir l’ambiance, alors que Laifis avait fait le plus difficile en ouvrant le score, l’équipe liégeoise a affiché un visage conquérant et retrouvé des valeurs qui la saison dernière l’avaient quittée.

Le Standard version 2021-2022, voulu par Mbaye Leye plus collectif, plus impliqué et plus soudé, n’a pas manqué son départ en championnat, en offrant, tout au long d’un très bon match de football, une solide résistance à une équipe de Genk qui pour beaucoup partait avec les faveurs du pronostic. Avec, à l’arrivée, un partage (1-1) obtenu avec les tripes et au caractère, mais aussi, en deuxième mi-temps surtout, en proposant du jeu, un pressing haut et des mouvements intéressants.

« Ce point en vaut trois parce que j’ai vu tout ce qu’on veut mettre en place », confie fièrement Mbaye Leye. « Un collectif, de l’engagement, des joueurs qui défendent les uns pour les autres. Cela ressemble au Standard que j’ai toujours connu, mais il va falloir conserver ce niveau, cette intensité affichée face à une des meilleures équipes du championnat ».