Débuts réussis pour les Red Lions, bilan mitigé pour les Belges: voici ce qu’il faut retenir des événements de la nuit aux JO

Entrée en matière réussie pour les Red Lions, qui se sont imposés face à leur rival néerlandais à pour leurs débuts dans la compétition olympique. Menés 1-0, les hommes de Shane McLeod ont réagi, portés par un triplé d’Alexander Hendrickx pour l’emporter sur le score de 1-3.

Autre point positif à retenir niveau belge, Tim Brys et Niels Van Zandweghe sont parvenus à se qualifier pour les demi-finales du deux de couple en aviron, après avoir terminé deuxième de leur série.

Au rayon des mauvaises nouvelles, Jorre Verstraeten a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de judo des -60kg, face au Japonais Naohisa Takato, triple champion du monde et numéro 4 mondial. Un peu plus tôt dans la nuit, le Belge avait battu l’Allemand Moritz Plafky au premier tour. À noter également les éliminations de Sander Gillé et Joran Vliegen au premier tour du double masculin en tennis, et de Jessie Kaps dès les qualifications du tir à la carabine à air à 10 mètres.