Les Red Lions vont désormais pouvoir prendre «le temps de grandir» pendant le tournoi olympique

Bien organisés, plus disciplinés, et supérieurs à leurs adversaires sur le plan physique, les Red Lions ont dominé les Hollandais dans tous les secteurs de jeu pour finalement déborder ceux-ci à la faveur de trois goals, inscrits en 5 minutes à peine en fin de 3e quart-temps, et tous sur PC (deux) et stroke ! L’équipe belge ne pouvait signer meilleure entrée en matière sous le regard admiratif de Pierre-Olivier Beckers et Philippe Vander Putten, le président et le directeur général du COIB venus assister à ce joli succès dans le stade malheureusement vide de Oi. Un succès qui réjouissait tous les joueurs, loin de céder à l’euphorie pour autant, à commencer par Shane McLeod.