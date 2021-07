Felix Denayer, après la cérémonie d’ouverture des JO: «Nous avons discuté stratégie, Nafi et moi, pour savoir comment porter le drapeau»

Bien sûr ravi de la belle victoire remportée face aux Pays-Bas, Felix Denayer est aussi revenu avec plaisir sur le bonheur que lui a procuré sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, vendredi soir au stade olympique : « J’ai vécu quelque chose d’unique, et rien que d’en parler, j’en ai encore la chair de poule », souriait le capitaine des Red Lions. « C’est quand même un truc dingue, et tellement prenant que j’ai encore envoyé un message à Nafi ce matin pour lui dire combien j’avais apprécié ce moment d’exception partagé en sa compagnie. La rencontre avec les Cats et les quelques autres athlètes présents était super également. »