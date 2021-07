Les orages et averses s’installent pour plusieurs jours, l’IRM rassure

Samedi après-midi, en soirée, et temporairement encore en début de nuit, des averses, parfois accompagnées de grêle, et des orages par endroits intenses se développeront dans une atmosphère lourde.

Certaines cellules orageuses peu mobiles provoqueront des précipitations de l’ordre de 30 l/ m2, voire davantage, en moins d’une heure. Le ciel sera partiellement à très nuageux. Le vent sera faible à modéré dans l’ensemble, très localement assez fort, de directions variées. Lors d’un orage, de forts coups de vent ne sont pas exclus. Les maxima iront de 20 à 28 degrés.

Plus tard en cours de nuit, le risque d’averses diminuera nettement. Les éclaircies s’élargiront temporairement avant la formation de champs de nuages bas. Le vent deviendra généralement faible et variable en Flandre et faible à modéré de sud dans le sud du pays, favorisant le développement de quelques bancs de brouillard. Les minima iront de 10 à 17 degrés.