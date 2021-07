Le duo limbourgeois a été éliminé par les Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer.

Déception pour Sander Gille (ATP 30 en double) et Joran Vliegen (ATP 29), samedi à Tokyo. Pour leur première participation aux Jeux Olympiques, les deux Limbourgeois, 30 et 28 ans, n’ont pas réussi à franchir le premier tour du double messieurs. Dans un derby des plats pays, ils se sont inclinés contre les Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 14) et Jean-Julien Rojer (ATP 27), têtes de série N.8 du tableau, 6-3 7-6 (7/5).