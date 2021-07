Wout van Aert, de granit et d’argent

Champion de Belgique qui a enquillé trois succès prestigieux et très différents sur les routes du Tour, Wout van Aert (26 ans) a poursuivi sa démonstration de force lors de la course olympique, au Mont Fuji. Pas sûr toutefois que cet éclectisme le console totalement d’une 2e place, une de plus, au bout de la course olympique, dominée par l’Equatorien Richard Carapaz…

L’argent fait-il son bonheur ? Son sourire teinté de fatalisme ne nécessitait pas de réponse plus explicite. Alors que la pénombre commençait à envelopper le Mont Fuji d’un voile pudique, Wout van Aert laissait doucement infuser dans son esprit les émotions mêlées d’une course un peu folle, terriblement exigeante dans la touffeur, incroyablement indécise jusqu’à ses ultimes instants. Le Campinois a fourni une course parfaite et pourtant, il n’est pas champion olympique.