Wout van Aert: «Fier de ma performance, pas frustré par le résultat»

Wout, quelle est la première émotion qui vous envahit, avec cette médaille autour du cou ?

« C’est particulier, et beaucoup moins frustrant que l’an dernier à Imola, lors des championnats du monde. Sur les plans athlétique et tactique, je ne pense pas que j’aurais pu faire quelque chose de plus ou de mieux. Pour le même prix, j’aurais tout aussi bien pu finir 5e, dans un groupe très solide, et ne rien ramener de cette longue journée de vélo. La médaille d’argent est importante aussi pour les équipiers et les membres du staff, afin de les remercier du travail accompli ces derniers jours. »

Tout le monde est resté suspendu à un fil d’incertitude, jusqu’au bout !