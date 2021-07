D1A: Jelle Vossen, le buteur de Zulte, rate l’immanquable contre OHL (vidéo)

Alors que la D1A vient de faire son retour, on tient déjà le premier gros raté de la saison. Il est l’œuvre de Jelle Vossen, le buteur de Zulte Waregem, sur la pelouse d’OHL ce samedi. Parfaitement servi dans le petit rectangle et seul face au but vide, l’ancien joueur de Genk et du Club de Bruges s’est complètement loupé et a envoyé le ballon en tribunes.

Heureusement pour lui, son équipe, et surtout sa confiance, Jelle Vossen s’est rattrapé moins d’un quart d’heure plus tard en ouvrant la marque.