Intempéries: les premières images des dégâts suite aux précipitations à Dinant (photos vidéos)

Les fortes pluies de ce samedi soir ont provoqué d’importants dégâts, à Dinant, route de Philippeville et dans le quartier de la gare, indique l’échevin Robert Closset.

« Il y a 50 cm d’eau et 5 voitures qui obstruent le passage à niveau », poursuit-il. D’autres voitures ont par ailleurs été emportées par les eaux. « Il y a 25 voitures qui ont été emportées et le tarmac de la Route de Philippeville se détache et vient percuter les rails de chemin de fer. La ligne Athus-Meuse doit être touchée. Cela fait 57 ans que j’habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n’ai jamais vu ça », ajoute l’ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux.