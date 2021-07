Ostende – SC Charleroi: une première pleinement réussie pour Edward Still

Grâce à des buts de Bedia, Zaroury et Kayembe, les Zèbres, très efficaces, ont entamé leur saison par un succès prometteur à Ostende (0-3).

Alors que sa dernière victoire en Pro League remontait au… 30 janvier dernier (!) sur la pelouse de Courtrai (1-3), le Sporting de Charleroi a idéalement lancé sa saison ce samedi soir en s’imposant à Ostende, l’une des surprises du défunt exercice mais pour qui les départs de Bataille, Hjulsager et Sakala, partis respectivement à l’Antwerp, Gand et au Celtic, n’ont manifestement pas encore été totalement digérés.

Qu’à cela ne tienne, ces changements n’offraient en rien aux Zèbres la garantie de vivre une partie de plaisir à la Diaz Arena, d’autant plus que le onze carolo, lui aussi, contenait de nombreuses nouvelles têtes, cinq des onze garçons alignés par Edward Still (Koffi, Knezevic, Andreou, Zaroury et Bedia) ne faisant pas partie du noyau la saison dernière.