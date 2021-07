JO 2020: les Belgian Cats ne veulent pas louper leurs débuts face à l’Australie

« On n’a jamais eu un été comme cela et en ce sens c’est un challenge », a reconnu Philip Mestdagh le coach des Belgian Cats qui entament mardi face à l’Australie (17h20 locales, 10h20 belges) le tournoi olympique de basket féminin un mois jour pour jour après leur médaille de bronze à l’Euro.

« Bien sûr c’est lourd. On a divisé l’été en deux. Il n’était pas possible de parler des Jeux Olympiques pendant l’Euro. Parce qu’il s’agissait d’y réaliser une performance là-bas et nous l’avons réalisée (se qualifier pour les tournois qualificatifs de la Coupe du monde 2022). On n’a repris le premier entraînement en Belgique que le samedi 3 juillet en vue des JO ».

Et quatre jours plus tard, les Cats étaient parmi les premières membres du Team Belgium à rejoindre le Japon et le camp de base des Belges à Mito. À Tokyo, les Belges joueront dans le groupe C face successivement à l’Australie, 2e nation mondiale, Porto-Rico (le 30 juillet) et la Chine (2 août).