JO 2020: la Belgique s’incline contre la Serbie en basket 3x3

Déception pour les 3x3 Lions, l’équipe nationale de basketball 3x3, qui a été battue 21-14 par uné équipe serbe portée par un grand Domovic Dusan. Il a marqué pas moins de 13 points pour son équipe.

Rafael Bogaerts et Nick Celis ont été les meilleurs marqueurs belges avec respectivement 6 et 4 points inscrits. On regrettera cependant les deux lancers franc manqués de Nick Celis, alors que le score entre les deux équipes était encore serré. Les 3x3 Lions n’auront jamais réussi à revenir au score après avoir été mené 15-11. Le bilan de la Belgique est pour l’instant de 2 victoires et de 2 défaites dans ces Jeux.

Huit nations disputent le premier tournoi de 3x3 de l’histoire des JO et chaque équipe joue sept rencontres. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront un quart de finale. Les deux derniers sont éliminés.