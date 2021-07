Les pompiers de Namur noyés sous les interventions liées aux inondations

Les pompiers de la zone NAGE et de la zone DINAPHI ont travaillé sans relâche pour faire face aux inondations qui ont touché la vallée de la Meuse samedi soir. Ils étaient encore mobilisés dimanche matin.

« À 07h00, nous comptions déjà une centaine d’interventions à effectuer, principalement pour du pompage d’eau », a indiqué le dispatching de la zone NAGE (Namur-Andenne-Gembloux-Gembloux).

La semaine dernière, la zone NAGE avait comptabilisé environ 800 interventions liées aux inondations et la zone DINAPHI (Dinant-Philippeville) plus de 3.000. « On s’attend à dépasser ce nombre cette fois », craignent les pompiers.

À Namur, les interventions au programme ce dimanche matin concernent en majorité du pompage d’eau et de la fourniture de sacs de sable, principalement sur le territoire de la ville de Namur. Les ambulances de la zone NAGE sont très peu sorties depuis samedi soir.