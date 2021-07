JO 2020 : Anna Kiesenhofer en or, Lotte Kopecky échoue au pied du podium

On attendait un triomphe néerlandais, on a eu une surprise autrichienne. C’est en effet Anna Kiesenhofer qui est devenue championne olympique de cyclisme sur route dimanche aux Jeux de Tokyo. L’Autrichienne a accéléré à 41 km de l’arrivée et s’est imposée au terme d’un raid solitaire au terme des 137 km de course entre le Musashinonomori Park et le circuit de Fuji.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, 2e à 1:15, et l’Italienne Elise Longo Borghini, 3e à 1:29, montent sur les 2e et 3e marches du podium. Un podium au pied duquel on trouve Lotte Kopecky, qui a franchi la ligne d’arrivée en 4e position à 1:39 de Kiesenhofer.

Anna Kiesenhofer succède à la Néerlandaise Anna van der Breggen au palmarès olympique. Les Néerlandaises ont enlevé quatre des dix médailles d’or de la course en ligne dames depuis la 1e édition de l’épreuve en 1984 aux Jeux de Los Angeles, avec les titres de Monique Knol en 1988, Leontien van Moorsel en 2000, Marianne Vos en 2012 et Anna van der Breggen en 2016.