Quinn Simmons, la relève américaine

Les leçons de cet Ethias Tour de Wallonie auront été autant sportives que sociales. Chacun se souviendra ainsi, entre autres, du chèque de 71.050 euros remis par l’ensemble des coureurs à la Croix Rouge afin de venir en aide aux personnes sinistrées par les intempéries. Dès le départ, le peloton avait été marqué par les images diffusées dans le monde entier et il avait spontanément proposé que les primes de victoires soient versées aux victimes. L’action fut d’autant plus symbolique qu’elle se déroula à Dinant où, quelques heures plus tard, une deuxième vague d’inondations sema la terreur dans les rues de cité mosane.