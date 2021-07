JO 2020: «Je n’ai commis qu’une seule erreur», regrette Lotte Kopecky après sa 4e place

La cycliste belge Lotte Kopecky a pris la quatrième place, manquant de peu une médaille, lors de la course olympique sur route de Tokyo dimanche. « Je pense que je méritais ce podium », a-t-elle réagi sous le coup de l’émotion.

La course sur route féminine s’est avérée être une course très spéciale, au terme de laquelle la cycliste amateur autrichienne Anna Kiesenhofer a remporté l’or, menant à bien une échappée précoce. Dans la bataille pour l’argent et le bronze, Kopecky a dû s’avouer vaincue face à la Néerlandaise Annemiek van Vleuten et à l’Italienne Elisa Longo Borghini.