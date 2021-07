Ann Wauters: «Tout est plus grand, plus beau, plus excitant»

Elle ne sait pas si ses genoux tiendront la distance, alors elle met tout le reste au service de l’équipe : son temps, ses sourires, son charisme et sa bonne humeur ! Figure tutélaire des Belgian Cats, celle sans qui cette belle histoire n’aurait sans doute jamais commencé rayonne dans le village olympique qu’elle a découvert, comme ses équipières, avec l’enthousiasme d’une adolescente. « On y est ! L’aboutissement de tout ce projet et, en ce qui me concerne, de ma carrière est là, devant nous, et est encore plus beau, plus grand et plus excitant que ce que j’avais pu imaginer dans mes rêves les plus fous », s’exclame Ann Wauters. « La cérémonie d’ouverture, le village, la rencontre avec les stars, tout est tellement énorme ici ! J’ai notamment croisé Pau Gasol, et j’ai été heureuse de lui dire que nous sommes tous les deux nés en 1980… avant de lui demander une photo bien sûr ! »