Axel Merckx: «Phénoménale capacité d’adaptation»

Médaillé de bronze aux JO d’Athènes (2004), Axel Merckx sait l’importance d’un podium olympique, « un moment universel, et presque éternel ». Actuellement en Europe avec son équipe Axeon, pour enchaîner Tour de Wallonie et Tour de l’Ain, le Bruxellois (48 ans) est, comme tout amateur de cyclisme digne de ce nom, impressionné par la polyvalence de Wout van Aert.

« Ce qu’il a réussi au Tour de France puis ce samedi, lors d’une course dont il partageait toute la pression avec Pogacar, est phénoménal. Il a certes fini par céder face aux attaques répétées d’adversaires qui voulaient impérativement se débarrasser de lui avant de l’affronter au sprint, il a aussi pâti de la présence de McNulty et Pogacar dans le dernier groupe (NDLR : l’Américain et le Slovène sont habituellement équipiers chez Emirates), l’un ne mettant guère d’ardeur à aller rechercher l’autre et obligeant ainsi le Campinois à travailler seul. Mais sa prestation d’ensemble est exceptionnelle, elle entre dans les encyclopédies du vélo. »