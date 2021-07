Intempéries - La ville de Namur pompe, nettoie et se prépare aux nouvelles pluies annoncées

Après les pluies torrentielles qui se sont abattues et les inondations qui en ont résulté samedi soir, la ville de Namur voit ce dimanche ses services de secours pomper les eaux et nettoyer les rues. Une trentaine de personnes ont dû être relogées la nuit précédente.

La cellule de crise locale s'est réunie dimanche matin à 09h00 afin de faire le bilan des événements et de poursuivre les interventions. Les situations d'urgence ont été prises en charge rapidement samedi soir. Plus de 552 interventions des pompiers ont été réalisées à Namur depuis le début des précipitations. La priorité a été donnée samedi soir aux opérations de sécurisation de personnes et de bâtiments.

"De manière préventive face aux prévisions d'intempéries, le plan communal d'urgence a été actionné dès vendredi, ce qui a permis aux intervenants d'être directement mobilisés et de gagner en temps de réaction", a expliqué le bourgmestre de Namur Maxime Prévot.

Samedi soir, une trentaine de personnes ont dû être relogées, notamment en raison des risques que faisaient peser les inondations et infiltrations sur l'installation électrique de certaines habitations.