JO 2020: Fanny Lecluyse mécontente de son 100m brasse: «Comme si j’avais nagé contre le courant"

Fanny Lecluyse a plongé pour la première fois dans la piscine olympique dimanche pour la série du 100 mètres brasse. Avec un chrono de 1:07.93, elle est restée près d’une seconde au-dessus de son record belge et a réalisé le 26e temps. Les seize premiers se qualifiaient pour les demi-finales, auxquelles Lecluyse ne voulait de toute façon pas participer, en vue du 200 mètres brasse la semaine prochaine.

Après sa série, Fanny Lecluyse n’a pas pu cacher sa déception face à sa performance. «Je suis un peu déçue car je ne nage pas plus vite qu’il y a un mois, alors que j’étais en pleine préparation. Le deuxième 50 mètres c’était exactement comme si je nageais à contre-courant. Je verrai plus tard ce qui n’allait pas avec mon entraîneur Mais voilà, c’est comme ça, je me concentre sur le 200 désormais».