D1A: Malines renverse l’Antwerp dans un match complètement fou

Le premier match de la journée inaugurale de la Jupiler Pro League au programme dimanche a vu le FC Malines, mené 0-2, battre l’Antwerp 3-2. Les buts de Michael Frey (18e) et de Manuel Benson (56e) n’ont pas suffi puisque Ritchie De Laet (60e, autogoal) et Ferdy Druijf (73e, 74e) ont donné les trois points aux Malinois.

À Malines, Wouter Vrancken a aligné trois nouveaux venus : l’attaquant Hugo Cuypers, le défenseur Vinicius Souza et le milieu Samuel Gouet. Par contre, Igor De Camargo (ménisque) et Joachim Van Damme (ischios-jambiers) n’étaient pas opérationnels. Brian Priske a misé sur un duo d’attaque avec Abderahmane Soussi, arrivé de l’Union Saint-Gilloise, et Frey, qui était à Waasland-Beveren la saison passée. Le Danois a toutefois dû se passer de Koji Miyoshi, qui est aux Jeux Olympiques avec le Japon, et de Michel-Ange Baliikwisha, le transfert le plus cher de l’Antwerp s’étant blessé au quadriceps à l’entraînement.