1. L’urgence: «Ce n’est plus imaginable de traiter l’eau comme cela»

Et si l’on repensait l’aménagement du fond des vallées pour redonner de « l’air à la rivière ». C’est le moment où jamais. Même si certains scénarios s’annoncent difficiles à faire accepter.

Le changement climatique et ses conséquences doivent-ils être/devenir la pierre angulaire des décisions futures en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ? Et quelles solutions envisager en matière d’inondations ?