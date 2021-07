JO 2020: le sleep d’Alexander Hendrickx les empêche de dormir

La statistique claque aussi fort qu’un puissant sleep qui atterrit sur la planche de but ! Il y a 5 ans à Rio, les Red Lions n’avaient pas inscrit un seul but direct sur penalty corner (PC)… « Tout au plus en avions-nous inscrit deux au rebond », se souvient John-John Dohmen. « Mais jamais en direct. En fait, nous avions la plus mauvaise statistique sur cette phase de jeu ! »

Une réalité qui n’avait pas empêché les hockeyeurs belges d’atteindre la finale, puis de perdre celle-ci face à l’Argentine… en ne réussissant notamment pas à inscrire un seul but sur cette phase de jeu pourtant essentielle dans un sport où les scores fleuves sont plutôt rares à niveau égal. Samedi face aux Pays-Bas, changement radical : les trois buts infligés aux Hollandais (1-3) l’ont tous été sur phase arrêtée (deux sur PC et un sur stroke) ! Au bout du stick ? Alexander Hendrickx, devenu l’un des plus redoutables tireurs de PC au monde !