Quatre experts en urbanisme et aménagement du territoire esquissent les contours d’un nouveau rapport de la Wallonie à son eau. Trop de temps a été perdu, estiment-ils.

Dossier

Le temps presse. C’est le message délivré par les quatre experts en urbanisme et aménagement du territoire que nous avons réunis lors d’une table ronde effectuée via Teams. Il y avait là (de g. à dr.) Yves Hanin (UCLouvain), Benoît Moritz (ULB), Joël Privot et Jean Teller (ULiège).