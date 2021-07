Jeux olympiques: Matthias Casse, le judo supersonique

En quatre ans à peine, l’Anversois s’est hissé au sommet du judo mondial dans la catégorie la plus relevée de toutes. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Dans le salon familial, les judogis sèchent au compte-gouttes. Quelques heures plus tôt, il les avait rincés lors de l’entraînement quotidien au centre fédéral de Wilrijk. Pas un carré de tissu n’en était sorti intact. « Une séance d’où je ne ressors pas trempé et vanné n’est pas une bonne séance », dit-il. « Pendant ces deux heures, je veille à tout donner. Je me dis que ça pourra toujours payer en compétition, comme dans les “golden scores” où je profite généralement de ma condition physique pour émerger. »