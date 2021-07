L’horreur en Espagne: un pilote moto de 14 ans meurt après un violent accident (photos)

Le motocycliste espagnol Hugo Millán, âgé à peine de 14 ans, est décédé dimanche lors de l’European Talent Cup sur le circuit Motorland Aragon, en Espagne.

L’Espagnol, qui était considéré comme un grand talent, a chuté avec sa Honda NSF 250R à 13 tours de la fin. Lorsqu’il a tenté de quitter la piste, le Polonais Oleg Pawelec n’a pas pu l’éviter et a roulé de plein fouet sur lui. Millán a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Saragosse, où les médecins n’ont pas pu le sauver. La course et d’autres compétitions ont été annulées.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que Hugo Millán nous a quittés. Nous nous souviendrons toujours de ton sourire, de ton grand cœur et de ton professionnalisme. Repose en paix, Hugo », a écrit son écurie Cuna de Campeones. Millán était deuxième au classement général de l’European Talent Cup.