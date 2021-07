Réparer son smartphone, ça vaut le coup (et le coût)

Faut-il vraiment changer de smartphone comme de chemise au moindre petit pépin ? Malgré les pièges de constructeurs, la réparation est souvent possible. Et recommandée.

On estime qu’avant d’atterrir dans nos mains, un smartphone aura fait quatre fois le tour du monde. De la conception (aux Etats-Unis souvent) à la distribution aux quatre coins de la planète, en passant par l’extraction des matières premières (en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud) ou l’assemblage de 70 matériaux (en Asie du Sud-Est), cela fait de lui l’un des pires objets en termes d’impact écologique. Malgré tout, il se vend près de trois millions de smartphones par an en Belgique. Caprice de geek ? Effet de mode ? Il y a de cela : selon Test-Achats, seuls 57 % de ses membres ont acheté un nouvel appareil parce que le précédent était défectueux. Et 61 % des personnes interrogées ont tout simplement décidé de ne pas le réparer. Résultat : rien qu’en France, il y aurait entre 30 et 100 millions de « portables » qui dorment dans les tiroirs.