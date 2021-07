Intempéries: le trafic des trains reprendra sur plusieurs lignes dès lundi

Le trafic des trains perturbé par les inondations reprendra dès lundi matin entre Gembloux et Namur et entre Pepinster et Welkenraedt, a indiqué dimanche le porte-parole d’Infrabel, dans un point de la situation communiqué à l’agence Belga.

Entre Gembloux et Ottignies, le service est assuré par des bus-navettes en raison de la poursuite des travaux de stabilisation des remblais du talus en cours à Mont-Saint-Guibert. Le retour à la normale est programmé pour le 9 août.

Les inondations de samedi soir ont fortement endommagé un passage à niveau au sud de Dinant. Ce tronçon du réseau ferré était déjà inexploité à la suite des inondations de la semaine dernière. Selon le porte-parole d’Infrabel, les équipes ont été renforcées pour remettre le passage à niveau en état rapidement, tant et si bien que la réouverture de cette partie du réseau reste programmée pour le 9 août.