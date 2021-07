JO 2020: le triathlon pris entre typhon et grandes chaleurs

Bien sûr abasourdis par la mésaventure endurée par leur ami Jelle Geens – testé positif au covid, le Limbourgeois n’arrivera que mardi à Tokyo – les Belgian Hammers ont tenté de garder le focus sur les épreuves individuelles programmées pour les hommes ce lundi et pour les femmes mardi à l’aube (6h30 chaque fois). « Je dirais même que Jelle aura été une source d’inspiration pour nous tous, tant il nous aura épatés par la manière avec laquelle il a accepté puis géré ce coup dur ! », confiait son compagnon d’entraînement Marten Van Riel, moins de 24 heures avant de s’élancer dans l’épreuve individuelle. « J’ai pour ambition d’améliorer ma 6e place de Rio, voire même de viser une médaille car j’estime m’être bien entraîné, et ne pas être trop perturbé pas les conditions de chaleur qui règnent actuellement sur Tokyo. D’ailleurs, en partant à 6h30 du matin, on devait être préservés. »