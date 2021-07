Le cauchemar est le même mais le scénario est lui bien différent. Les images et vidéos des torrents de boue déferlant dans les rues de Dinant et de Namur ont rappelé à certains égards celles du 14 juillet en province de Liège. Et si on ne déplore heureusement aucune victime cette fois, les dégâts observés à certaines habitations et voiries étaient tout aussi impressionnants.