Basket 3x3 et skateboard aux JO: sueur et Watts, gamelles et gamins

Le basket 3x3 et le skateboard ont fait leur entrée aux Jeux. Au son des DJ d’un côté, et des glissades pas toujours contrôlées de l’autre. Anneaux olympiques bousculés.

Du basket emballé comme un show, et du skate présenté comme un sport. Voilà le voyage incongru qui nous était proposé ce week-end, entre les parcs d’Aomi et d’Ariake qui accueillaient respectivement le basket 3x3 et le skateboard, deux nouveautés passées « de la rue à l’Olympe » comme le suggère le slogan de la Fiba, très excitée par son nouveau bébé, et auxquelles on pouvait même donner un léger accent belge avec l’engagement des Belgian Lions sous l’anneau, et d’Axel « Crusher » Cruysberghs sur les rampes, suivi ce lundi par Lore Bruggeman.