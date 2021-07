En Italie, un week-end de contestations contre «l’obligation vaccinale indirecte»

Des dizaines de milliers de manifestants se sont déversées, ce samedi, dans les rues de 80 villes italiennes. Une foule très hétérogène, inclassable d’un point de vue politique, s’est réunie du nord au sud de la Péninsule contre l’extension de l’obligation du pass sanitaire, annoncée ce jeudi par le président du Conseil, Mario Draghi.

Ce certificat, téléchargeable sur les téléphones portables avec un code QR et attestant d’un test négatif au Covid-19 de 48 heures ou d’une guérison de la maladie depuis moins de six mois ou encore de l’injection d’au moins la première dose du vaccin, deviendra obligatoire, à partir du 6 août prochain, pour accéder à tout lieu où se rassemble du public. Salles de concert, cinéma et théâtre, musées et piscines, stations thermales et spas, restaurants et bars (terrasses et comptoirs exclus), mais aussi salles de jeux, congrès et foires seront concernés.