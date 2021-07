Contre la dictature sanitaire », « No al green pass e libertà », « We don’t need your vax »… Ce week-end, la grogne contre le pass sanitaire s’est déclinée dans toutes les langues. De Sydney à Firenze en passant par Marseille, les manifestants sont descendus dans la rue pour crier leur mécontentement face à l’adoption du certificat ou de nouvelles restrictions par leurs gouvernements respectifs.