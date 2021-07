Inondations: le CDH demande officiellement une commission d’enquête

François Desquesnes, le chef de groupe CDH: «Je tends la main aux autres groupes en précisant que notre texte peut évidemment être discuté.» - Belga.

La perspective d’une commission parlementaire d’enquête consacrée aux inondations dévastatrices de ce mois de juillet est dans l’air depuis plusieurs jours déjà. A Namur, il revient au CDH de prendre les devants : le groupe d’opposition, par la voix de son chef François Desquesnes, déposera ce lundi au greffe du parlement une proposition de résolution demandant l’instauration de cette commission. C’est la procédure en vigueur.

Dans le même temps, François Desquesnes fera suivre le texte à ses homologues de la majorité comme de l’opposition : « Je tends la main aux autres groupes en précisant que notre texte peut évidemment être discuté. L’objectif est que la proposition de résolution soit prête pour la séance de rentrée du 1er septembre afin que le parlement en débatte et l’adopte rapidement, et que la commission d’enquête puisse se mettre au travail dans la foulée. »