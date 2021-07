Seraing, un puzzle à vite compléter en D1A

Comme attendu, ou redouté, c’est selon, les premiers pas du RFC Seraing en D1A, en déplacement à Courtrai, ont été compliqués, le promu s’est montré courageux et généreux dans les efforts, mais aussi (trop) limité par un manque d’expérience et de solutions sur le banc de touche. Des renforts sont nécessaires.

Pour la première fois depuis un peu plus de vingt-cinq ans, le RFC Seraing s’est produit sur la plus belle scène nationale du ballon rond, pour la première fois depuis un peu plus de cinq cents jours, le RFC Seraing s’est produit devant un « vrai » public, bien installé – et qui, parfois, en a oublié les normes sanitaires toujours en vigueur… – dans les tribunes du stade des Éperons d’Or : un vrai test de personnalité, donc, dans un cadre inédit qui lui promettait d’en savoir un peu plus sur sa capacité à faire basculer ses attentes dans le domaine des possibles.