Bedia: «Le coach m’a demandé d’être efficace»

Avant le déplacement à Ostende, Chris Bedia n’avait plus marqué pour Charleroi depuis le 24 février 2018. Ensuite prêté successivement à Zulte Waregem, Troyes et Sochaux, le « B » est revenu au Sporting, entamant la rencontre face aux Côtiers et trouvant le chemin des filets après seulement 6 minutes 09. « Je suis content d’avoir marqué. Le coach m’avait demandé d’être efficace et je l’ai été, en mettant ce but sur ma seule occasion. J’ai eu une fenêtre de tir et un petit pointu, ça suffit », souriait l’Ivoirien. « Le coach m’avait dit : ‘La beauté, ça ne compte pas, le plus important est que le ballon aille au fond.’ »

Et d’évoquer sa présence dans le onze de base, alors qu’il profite notamment de l’absence de Shamar Nicholson, qui jouait cette nuit avec la Jamaïque le quart de finale de la Gold Cup face aux États-Unis. « Ma titularisation ? Je mérite d’être là. J’ai beaucoup souffert en préparation (rires) ! »