SC Charleroi: une entrée à confirmer

Après une préparation et surtout des résultats en amicaux qui faisaient planer quelques doutes quant à la compétitivité des Carolos, la première joute officielle des hommes d’Edward Still s’est voulue rassurante. Et pas seulement au vu du résultat.

1 Un plan de jeu respecté qui demandera confirmation

Edward Still l’a abondamment répété au sortir de sa première victoire officielle : ce qui lui a surtout plu dans ce qu’il a vu à Ostende, c’est le respect des consignes. « C’est ma plus grande satisfaction : les joueurs ont respecté le plan de match à 200 % », appréciait-il. « Je l’ai senti, les 20 joueurs qui ont fait le déplacement avaient foi en ce plan pour l’appliquer de la sorte, et ils avaient aussi confiance l’un envers l’autre. » Pourtant retranchés dans leur camp dans les cinq premières minutes, les Zèbres ont su sortir au bon moment pour prendre l’avantage sur leur première action. « Ce premier but survient sur une phase de pressing de notre part. C’est exactement ce qui avait été travaillé. »