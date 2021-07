Elise Mertens, pas la forme olympique

À moins d’un exploit d’Alison Van Uytvanck, seule rescapée qui défiera la Tchèque Kvitova au 2e tour, le tennis belge peut déjà oublier ces JO de Tokyo ! En un week-end (défaite en double samedi et revers en simple dimanche), Elise Mertens a perdu toutes ses illusions, alors qu’elle découvrait ses premiers Jeux ! Un fiasco conjugué à la défaite, aussi au premier tour du duo Gillé-Vliegen, sans omettre, évidemment, le forfait sur blessure de David Goffin avant même le début de la compétition. Bérézina ? Même au Japon, l’expression est consacrée.

Mertens a sombré d'un coup à Tokyo et le tennis belge avec. Reste la seule Van Uytvanck.

Qu’elles sont loin, les médailles de bronze de Dominique Monami et d’Els Callens (Sydney 2000) ou celle d’or de Justine Henin (Athènes 2004) !

Dans la touffeur de Tokyo (la procédure en cas de chaleurs extrêmes a été appliquée), le tennis belge a vu fondre tous ses espoirs d’un coup ! Une déconvenue assez vite résumée par les deux défaites, d’emblée, d’Elise Mertens, pourtant nº1 mondiale en double, et 17e en simple. Le tournoi olympique réserve toujours des surprises (ce n’est pas Ash Barty, la nº1 et dernière lauréate de Wimbledon, sortie d’emblée aussi, qui le démentira) et la Limbourgeoise qui se réjouissait de découvrir ses premiers Jeux l’a appris à ses dépens.