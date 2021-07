JO 2020: le jour de gloire de la gymnastique belge

Elles sont là, toutes les quatre, assises dans la zone d’interview, à partager leur joie et leur fierté avec leurs proches par smartphone interposé après avoir dû concourir dans un stade vide. Ca crie, ça rigole, ça envoie des bisous. Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest et Lisa Vaelen viennent de réussir l’exploit que l’on n’attendait pas en se qualifiant pour la finale du concours par équipes des JO de Tokyo à la faveur d’une improbable cinquième place. Seules la Russie (sous la dénomination Comité olympique russe), les Etats-Unis, la Chine et la France ont réussi à les devancer. Que des « monstres » de la gymnastique artistique, ce sport si ingrat et si périlleux. Que des géants au réservoir de champion(ne)s sans commune mesure avec la Belgique.