Nina Derwael: «Je pensais qu’il y avait une erreur»

Elles n’ont encore rien de concret en main, mais Nina Derwael et ses copines (parce qu’il faut des liens d’amitié solides pour tracer sa route à travers les difficultés des derniers mois) ont réussi un exploit majuscule ce dimanche. « Lorsque j’ai vu notre position sur le tableau lumineux, juste avant la dernière exécution à la poutre de Maëllyse (Brassart), j’étais sous le choc ! Convaincue qu’il devait y avoir une erreur sur le marquoir. Mais les coaches m’ont confirmé l’info, j’ai essayé de ne pas faire trop de bruit pour que Maëllyse ne s’inquiète pas et reste concentrée » : Nina Derwael irradie de bonheur et savoure. Elle vient de frapper fort, pile au moment opportun.