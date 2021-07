Contre Eupen, Bruges a inscrit le but le plus tardif de l’histoire du foot belge

La bonne nouvelle pour Bruges, c’est qu’il a mieux commencé le championnat qu’il y a un an (0-1 face au SC Charleroi). La bonne nouvelle pour Eupen, c’est qu’il a laissé une très belle impression, loin de « l’oiseau pour le chat » qu’il semblait être. La bonne nouvelle pour les statisticiens, c’est que ce match est entré dans l’histoire, grâce au but le plus tardif jamais marqué au sein de notre élite puisque c’est après… 102 minutes et 19 secondes que De Ketelaere a arraché le 2-2. Or, jamais autant d’arrêts de jeu n’avaient été accordés (14 minutes au total)…