La joie des joueurs de l’Union après leur victoire à Anderlecht: «On est allé la chercher au mental»

De retour au sein de l’élite du football belge après 48 ans d’absence, l’Union Saint-Gilloise entamait sa saison par un derby bruxellois qui s’annonçait chaud bouillant face au rival anderlechtois. Au terme de la rencontre, le Sporting a été mis K.-O. par une vaillante équipe qui a profité des lacunes de la défense des Mauves (1-3).

Pour Loïc Lapoussin, milieu de terrain de l’Union Saint-Gilloise, son équipe n’était pas venue au Lotto Park pour faire de la figuration. « On savait que ça allait être très dur. On a joué avec nos valeurs de la saison passée, il y a eu des temps faibles mais nous comptions jouer sur les contres et les punir sur chaque occasion », a-t-il lancé au micro de nos confrères d’Eleven Sport.