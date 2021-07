Ce dimanche soir, des averses sont prévues en plusieurs endroits, localement intenses et orageuses, rapporte l’IRM. Le temps se stabilisera ensuite du centre à l'est du pays et les éclaircies s'élargiront. Dans l'ouest par contre, les averses (régulières) et le risque d'orages se maintiendront. Les minima oscilleront entre 10 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré de sud. Sur l'ouest, le vent sera faible de direction variable.