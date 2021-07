Anderlecht inquiète déjà et c’est l’Union qui sourit

Extrêmement fébriles défensivement et incapables d’exploiter leurs rares opportunités, les Mauves ont mordu la poussière face à des Unionistes aussi bien en place que la saison dernière en D1B.

Une photo qui résume tout entre des Bruxellois radieux et d’autres beaucoup moins... @News

Deux mois à peine après avoir bouclé la dernière saison rempli d’espoir, Anderlecht est déjà retombé dans ses travers. Des cadeaux de débutants derrière, une incapacité maladive à concrétiser ses trop rares opportunités devant et un moral incroyablement fragile dans l’adversité. Guère étonnant, finalement, que ce Sporting sans âme, orphelin d’un leader pour sonner la révolte et guère aidé par une arrière-garde aux abois, se soit incliné face à l’Union Saint-Gilloise. On était loin, très loin même, du succès 0-5 enregistré au pied de la Butte en février dernier.