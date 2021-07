Le débrief de Philippe Albert: «Anderlecht ne s’en sortira pas sans un vrai numéro 9»

1. « Les gros ne sont pas au rendez-vous, le Standard a été mieux que prévu »

« La première journée est souvent surprenante. Il y a un an, six équipes avaient gagné leur premier match : le SC Charleroi, le Beerschot, Saint-Trond, Waasland-Beveren, le Standard et Genk. Seul le Racing avait terminé dans le Top 4 alors que Waasland-Beveren avait fini par descendre. Il ne faut donc ni s’emballer pour les vainqueurs, même si c’est toujours mieux de bien commencer, évidemment, ni s’inquiéter pour Bruges, l’Antwerp ou Genk.