JO 2020: Marten Van Riel termine 4e du triathlon, l’or pour le Norvégien Kristian Blummenfelt

Le Belga a fini au pied du podium au terme de plus de 1h45 d’effort, à 48 secondes du vainqueur.

Marten Van Riel a franchi en 4e position la ligne d’arrivée de l’épreuve de triathlon des JO de Tokyo lundi matin sur la base nautique d’Odaiba. La médaille d’or a été remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt.

C’est le premier titre olympique du Norvégien qui a couvert l’épreuve de 1,5 km nage, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied en 1 heure, 45 minutes et 4 secondes. Il a devancé de 11 secondes le Britannique Alex Yee, médaille d’argent. La médaille de bronze est revenue au Néo-Zélandais Hayden Wilde qui est arrivé 3e à 20 secondes.

Marten Van Riel est arrivé quatrième à 48 secondes du vainqueur. Lors de ses débuts olympiques à de Rio de Janeiro en 2016, il avait pris la 6e place.