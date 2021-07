JO 2020: les Red Lions s’imposent face à l’Allemagne 3-1 et poursuivent leur sans-faute dans le groupe B

Deuxième match et deuxième victoire sur le score de 3-1 pour la Belgique dans le tournoi olympique de hockey aux Jeux de Tokyo.

La Belgique a battu l’Allemagne 1-3, lundi au terme de son deuxième match de la poule B du tournoi de hockey masculin des Jeux Olympiques de Tokyo. Les buts ont été marqués par Cédric Charlier (5e et 8e) et Alexander Hendrickx (35e). Ce succès leur permet de compter le maximum de points (6) et d’occuper la première place du groupe B.

Deux jours après une entrée en matière convaincante, traduite par une victoire 1-3 aux dépens des Pays-Bas (FIH3), les Red Lions, 2e au classement mondial, étaient opposés à un autre favori de la compétition : l’Allemagne 5e au classement de la FIH et vice-championne d’Europe le mois dernier à Amstelveen. Les Allemands avaient eux aussi été très impressionnants dans leur premier match. Ils avaient dominé le Canada 7-1.