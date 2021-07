Six sur six pour les Red Lions aux JO 2020: «C’est très positif, mais le tournoi est long», lance Florent Van Aubel

La victoire 1-3 au détriment de l’Allemagne, lundi à Tokyo dans leur 2e match de la phase de poules du tournoi olympique de hockey, était évidemment la bonne nouvelle du jour à Tokyo du côté des Red Lions. À l’inverse, la blessure de Nicolas De Kerpel (cheville gauche) fut la mauvaise. On ne connaissait pas encore la gravité de celle-ci à la fin de la rencontre.

« On commence très bien le match. On marque très vite deux goals et on est dès lors très bien dans le match. Le tournoi est long (huit matchs en douze jours, au maximum, ndlr), mais on fait six sur six contre deux top nations de hockey. C’est super positif pour nous », a expliqué Florent Van Aubel, auteur de l’assist sur le 2e but de Cédric Charlier.